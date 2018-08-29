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Мальорка. Стаховский сыграет в 1/4 финала парного разряда

Украинец выиграл второй матч за день

  • 29.08.2018 20:37
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btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский провел второй поединок за день на хардовом челленджере в Мальорке. В парном разряде украинец одержал победу в дуэте с Мэттом Ридом из Австралии.
 
Мальорка. Первый раунд парного разряда
Сергей Стаховский (Украина) / Мэтт Рид (Австралия) – Луис Девид Мартинес (Венесуэла) / Гонсалу Оливейра (Португалия) – 6:3, 7:6(3)
 
В следующем раунде Стаховский и Рид сыграют против пары Томас Фаббиано / Лука Ванни (оба – Италия).
 
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Источник — Sport.ua

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