Мальорка. Стаховский сыграет в 1/4 финала парного разряда

Сказал коротко и а самую точку! удачи в лиге Европы

21:43 — parashkarashka

Ну з позором не програла, і мала навіть шанс

21:43 — mafiozi250

Жаль , но чуда не будет

21:42 — Станислав Матусевич

Увы. Поплыла Ангелина, опыта таких матчей очень не хватает. Сил еще немного есть, а концентрации ...

21:42 — lemberg-888

Просто Немає !!!! Досвіду таких поєдинків і ВСе !!! А так Молодець хоч шансів Мало !!!!

21:42 — parashkarashka

Та це все поплили наша!

21:41 — samird

Мда. Теперь только, если Слоан сама начнет чудить.

21:40 — Руслан Черней

Оце заруба..покажіть це футболістам ДК!! Покажіть як жінки вміють боротися до кінця!! Не важливо ...

21:40 — samird

Наверное ключевой момент матча - не возьмет опять Ангелина свою подачу и всё.