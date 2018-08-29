Ангелина Калинина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№134 WTA) проведет поединок второго раунда US Open. Соперницей украинки станет третья ракетка мира Слоан Стивенс из США.

Поединок состоится первым запуском на стадионе имени Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.

Букмекеры не сомневаются в проходе американки: 1,075 против 11,0 на украинку. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Победительница матча в третьем круге сыграет против кого-то из пары Виктория Азаренко – Дарья Гаврилова.