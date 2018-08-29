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Ангелина Калинина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга US Open

  • 29.08.2018 15:02
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WTA. Ангелина Калинина
© WTA. Ангелина Калинина
29 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№134 WTA) проведет поединок второго раунда US Open. Соперницей украинки станет третья ракетка мира Слоан Стивенс из США.
 
Поединок состоится первым запуском на стадионе имени Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
 
Букмекеры не сомневаются в проходе американки: 1,075 против 11,0 на украинку. Ранее теннисистки между собой не встречались.
 
Победительница матча в третьем круге сыграет против кого-то из пары Виктория Азаренко – Дарья Гаврилова.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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