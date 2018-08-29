Ангелина Калинина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№134 WTA) проведет поединок второго раунда US Open. Соперницей украинки станет третья ракетка мира Слоан Стивенс из США.
Поединок состоится первым запуском на стадионе имени Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
Букмекеры не сомневаются в проходе американки: 1,075 против 11,0 на украинку. Ранее теннисистки между собой не встречались.
Победительница матча в третьем круге сыграет против кого-то из пары Виктория Азаренко – Дарья Гаврилова.
В матче первого круге Калинина в трех сетах переиграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.