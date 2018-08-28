Известны соперницы украинок во втором круге US Open

Последние комментарии

Шевченко объявил состав на матчи Лиги наций 08:17 — darvey77 кстате а почему бы не попробовать Ситало. техничен, удары и ногами и головой и может за мяч зацеп... 08:10 — darvey77 ПятовДанченко-Бурда-Ракицкий-Макаренко Степаненко-Сидорчук Ярмоленко-Марлос-Коноплян... 07:59 — sagmozart пятов і рахицький знову в ростері. Оце так українці, просто таки найкращі сини свого народу. Один...

Ман Юнайтед - Тоттенхэм 08:16 — mykola.r.ua Голы- Красотища. Давно такого не видел в одном матче

Динамо – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 08:11 — alexssumin "Вряд ли динамовский президент, вложивший в летнюю трансферную кампанию серьезные средства, ...

МОУРИНЬО: «Сегодня наши фанаты ответили на поражение аплодисментами» 08:04 — Ignatuk Alexandr та это он перепутал фанов МЮ с фанами Тотенхэма