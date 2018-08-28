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Известны соперницы украинок во втором круге US Open

Две представительницы Украины точно сыграют во втором круге

  • 28.08.2018 07:40
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Вчера во второй круг US Open пробились Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Следующей соперницей Свитолиной станет немецкая теннисистка Татьяна Мария, которая в первом круге прошла Агнешку Радваньску.

Калининой выпало сыграть против Слоан Стивенс.

В первом круге US Open покинули Катерина Козлова и Даяна Ястремская, а Лесе Цуренко еще предстоит матч против Алисон ван Эйтванк.

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Источник — WTA

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