Известны соперницы украинок во втором круге US Open

Вчера во второй круг US Open пробились Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Следующей соперницей Свитолиной станет немецкая теннисистка Татьяна Мария, которая в первом круге прошла Агнешку Радваньску.
Калининой выпало сыграть против Слоан Стивенс.
В первом круге US Open покинули Катерина Козлова и Даяна Ястремская, а Лесе Цуренко еще предстоит матч против Алисон ван Эйтванк.
Источник — WTA
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