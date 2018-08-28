US Open. Стивенс начала защиту титула с уверенной победы

Третья ракетка мира Слоан Стивенс начала защиту титула на US Open победой над Евгеней Родиной - 6:1, 7:5.
Матч длился 1 час 16 минут. Стивенс провела игру без эйсов и двойных ошибок. На сету американки 4 успешных брейк-поинта. 24 удара навылет и 22 невынужденные ошибки. Россиянка совершила одну двойную ошибку, 1 брейк, 11 выигранных мячей и 17 невынужденных ошибок.
Также во второй круг вышла чешка Барбора Стрыцова (23), которая нанесла поражение американке Дэниэлле Лао (Q) со счётом 6:3, 6:4.
US Open. Женщины, первый круг
Слоан Стивенс (США) - Евгения Родина (Россия) 6:1, 7:5
Во втором круге Стивенс сыграет против украинки Ангелины Калининой, которая в первом круге обыграла Катинку фон Дайхман.
Источник — Sport.ua
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