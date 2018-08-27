СВИТОЛИНА: Не могла поверить, что в 7-й раз буду выступать на US Open

Первая ракетка Украины поделилась мнением о победе над американкой Сачией Викери в первом круге US Open

«Мы обе показали хороший теннис, во втором сете Викери сыграла на высшем уровне. В третьем сете я старалась быстро отреагировать на происходящее, войти в игру свежей.

В стартовый день Большого Шлема я совру, если скажу, что никто не нервничает. Это нормально, это часть тенниса, часть выступления на мэйджорах. Я наслаждаюсь игрой под давлением, ради этого мы тренируемся, такие моменты придают тебе уверенности в себе.

Когда услышала, что уже в седьмой раз выступаю в Нью-Йорке, то не могла в это поверить. Здесь отличная атмосфера, отличная еда, мне нравятся здешние устрицы», - сказала Свитолина.