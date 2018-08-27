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СВИТОЛИНА: Не могла поверить, что в 7-й раз буду выступать на US Open

Украинка прокомментировала победу над Сачией Викери в первом круге Открытого чемпионата США

  • 27.08.2018 21:09
  • 583 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины поделилась мнением о победе над американкой Сачией Викери в первом круге US Open
 
«Мы обе показали хороший теннис, во втором сете Викери сыграла на высшем уровне. В третьем сете я старалась быстро отреагировать на происходящее, войти в игру свежей.
 
В стартовый день Большого Шлема я совру, если скажу, что никто не нервничает. Это нормально, это часть тенниса, часть выступления на мэйджорах. Я наслаждаюсь игрой под давлением, ради этого мы тренируемся, такие моменты придают тебе уверенности в себе.
 
Когда услышала, что уже в седьмой раз выступаю в Нью-Йорке, то не могла в это поверить. Здесь отличная атмосфера, отличная еда, мне нравятся здешние устрицы», - сказала Свитолина.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Євген Біленький
    online
      Євген Біленький, 27.08.2018 21:42
    0
    Це мабуть після 2-го сету вона ходила підкріпитись устрицями
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