Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Даяна Ястремская – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга US Open

  • 27.08.2018 11:25
  • 222 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
27 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проведет поединок первого раунда US Open. Соперницей украинки станет Каролина Мухова из Чехии (№202 WTA).
 
Поединок состоится вторым запуском на корте №15. Ориентировочное время начала матча в 20:00 по Киеву.
 
 
Букмекеры ставят на украинку: 1,55 против 2,65 на чешку. Ранее теннисистки встречались один раз, победила Мухова (Прага-2017).
 
Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Гарбинье Мугуруса – Шуай Чжан.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.