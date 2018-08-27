Даяна Ястремская – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проведет поединок первого раунда US Open. Соперницей украинки станет Каролина Мухова из Чехии (№202 WTA).

Поединок состоится вторым запуском на корте №15. Ориентировочное время начала матча в 20:00 по Киеву.

Букмекеры ставят на украинку: 1,55 против 2,65 на чешку. Ранее теннисистки встречались один раз, победила Мухова (Прага-2017).

Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Гарбинье Мугуруса – Шуай Чжан.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.