Элина Свитолина – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 27 августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок первого раунда на US Open. Соперницей украинки станет американка Сачия Викери (№78 WTA).
Поединок состоится первым запуском на корте «Grandstand». Начало матча в 18:00 по Киеву.
Букмекеры уверены в победе Свитолиной: 1,11 против 8,3 на американку. Ранее теннисистки между собой не встречались.
Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Агнешка Радваньска – Татьяна Мария.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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