Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина Свитолина – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга US Open

  • 27.08.2018 11:00
  • 613 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В понедельник, 27 августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок первого раунда на US Open. Соперницей украинки станет американка Сачия Викери (№78 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте «Grandstand». Начало матча в 18:00 по Киеву.
 
 
Букмекеры уверены в победе Свитолиной: 1,11 против 8,3 на американку. Ранее теннисистки между собой не встречались.
 
Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Агнешка Радваньска – Татьяна Мария.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Slava Pchela
      Slava Pchela, 27.08.2018 11:46
    0
    Повезло сразу на Агнешку выпасть, хотя та уже не. Та которой была!!!!
    Ссылка
    berlinec
    online
      berlinec, 27.08.2018 12:20
    0
    Slava Pchela, 27.08.2018 11:46
    Повезло сразу на Агнешку выпасть, хотя та уже не. Та которой была!!!!
    Может Агнешка уже и не та,но постоянно нагибает Алину.
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 27.08.2018 12:36
    0
    berlinec, 27.08.2018 12:20
    Slava Pchela, 27.08.2018 11:46 Повезло сразу на Агнешку выпасть, хотя та уже не. Та которой была!!!! Может Агнешка уже и не та,но постоянно нагибает Алину.
    Ну нагибала она ее еще в далеком 2016, когда была в 10-ке. А сейчас было бы любопытно посмотреть, извлекла ли Элина уроки из тех поражений.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.