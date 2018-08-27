Элина Свитолина – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 27 августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок первого раунда на US Open. Соперницей украинки станет американка Сачия Викери (№78 WTA).

Поединок состоится первым запуском на корте «Grandstand». Начало матча в 18:00 по Киеву.

Букмекеры уверены в победе Свитолиной: 1,11 против 8,3 на американку. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Агнешка Радваньска – Татьяна Мария.