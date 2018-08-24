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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Выступление на US Open? Это провал»

Украинец разочарован вылетом с US Open

  • 24.08.2018 23:32
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btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский прокомментировал свой вылет из квалификации US Open и изменения в формате Кубка Дэвиса:

«Мне нечего сказать по собственному выступлению на US Open, кроме того, что это просто провал. Двухнедельная подготовка вылетела в окно...».

- Совсем недавно было официально принято решение о смене формата Кубка Дэвиса. Как отнесся к такому повороту?
- Мое отношение к любым схемам, в которых выгода конкретных лиц является основной движущей силой поддержки, есть неприемлемой. Как мы уже знаем по примеру ФИФА, основополагающий принцип инстанций, которые стоят на «страже» спорта – набить свои карманы.

Мне также непонятно следующее – будут ли нации, которые голосовали против изменений, заявлять свои команды. Например, Франции принадлежат все права на матчи Кубка Дэвиса, и если они примут решение вовсе не заявляться – они это сделают без проблем. Подобный вариант рассматривает Австралия, Германия. И это неполный список сборных, которые находятся в стадии обдумывания. Если нации начнут отказываться, то данный ивент может умереть едва начавшись. И разница в том, что для игроков деньги не являлись ключевым фактором, а для национальных федераций – являлись.

- Ты однозначно разочарован изменениями в проведении неофициального чемпионата мира?
- Я не разочарован решением, я разочарован процессом его принятия – обманом и подменой. У нового формата есть плюсы, но для топ-6 команд. К минусам отнесу даты проведения. Кроме того, теряется принцип домашних встреч. Кто из болельщиков, полетит, к примеру, на матч Украина – Словакия в Калифорнию?

- Хочешь сказать, что наша сборная от нового формата точно не выиграет?
- Финансово – выиграет. А вот в вопросе популяризации тенниса у нас в стране в рамках Кубка Дэвиса, как говорится, есть вопросы.

- Хорошо, но теоретически сборная Украины в старом формате может не выступать дома несколько лет. А может выступать дома, но без лидеров. И есть такие матчи, как, например, в Лиссабоне в 2017-м, когда Смирнов и Маштаков играют «живые» поединки в качестве тузов – это точно не популяризация нашего тенниса через Кубок Дэвиса. Если новый формат принесет финансовую пользу нашей федерации, почему нет?
- При условии комплексного подхода к развитию тенниса. Пока непонятно, как будут играться стыковые матчи в феврале. Потом финал – в ноябре?.. Что касается финансовой составляющей и уменьшения недель – это безусловно плюс. Только спрашивается, КАК шли к такому формату.

- Что конкретно смущает – голосование, скорость принятия решения?
- Голосование в том числе. А также документы, которые были обнародованы в поддержку нового Кубка Дэвиса от Совета игроков – они вообще не имеют ничего общего с этим проектом. Ну и смущает выступление ФУТБОЛИСТА относительно изменения формата в ТЕННИСЕ.

- То есть на деле – игроки снова лишь формально участвовали в принятии знакового решения?
- Именно. Причем можно сказать, что даже формально мы не принимали никакого участия. Нет, предложения были к АТР о совместных действиях, но на условиях, которые не давали права слова тому самому АТР. Для меня важно, чтобы такие решения принимались законно в правовом и моральном поле».

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Источник — Xsport

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