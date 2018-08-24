US Open. Все украинки кроме Цуренко стартуют в понедельник

Сегодня стало известно, что на US Open-2018 у женщин первыми вступят в борьбу представительницы верхней половины сетки.

Туда попали все украинки кроме Леся Цуренко: Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Элина Свитолина. Все они начнут борьбу в понедельник, 27 августа.

Что касается Цуренко, то для нее турнир начнется на день позже – во вторник, 28 августа.

Имена своих соперниц по первому кругу украинские теннисистки узнали вчера.

Ранее Цуренко заявила, что ее цель на US Open – как минимум четвертьфинал.