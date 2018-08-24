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US Open. Все украинки кроме Цуренко стартуют в понедельник

Леся Цуренко свой первый матч проведет во вторник

  • 24.08.2018 22:33
  • 671 просмотр
  • 1 комментарий
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Getty Images
© Getty Images

Сегодня стало известно, что на US Open-2018 у женщин первыми вступят в борьбу представительницы верхней половины сетки.

Туда попали все украинки кроме Леся Цуренко: Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Элина Свитолина. Все они начнут борьбу в понедельник, 27 августа.

Что касается Цуренко, то для нее турнир начнется на день позже – во вторник, 28 августа.

Имена своих соперниц по первому кругу украинские теннисистки узнали вчера.

Ранее Цуренко заявила, что ее цель на US Open – как минимум четвертьфинал.

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Источник — US Open

(2 голоса)

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 24.08.2018 22:36
    +5
    Редакторы, вы что? Где Калинина, которая только что пробилась в основную сетку? Ни отдельной новости о ней, ни упоминания здесь...
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