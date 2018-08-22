Марта КОСТЮК: «Весь матч с Ивахненко я умирала на корте»

Украинка Марта Костюк прокомментировала свою победу в первом раунде квалификации US Open над россиянкой Валентиной Ивахненко со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
«С первого розыгрыша я чувствовала, что проиграю. У меня было не лучшее самочувствие, но вот так и нужно играть: надо стараться победить, даже в плохие дни. Я очень рада победе. У меня уже давно не было столь отличных побед, с Уимблдона.
Играть было тяжело из-за жары. К такой жаре была не готова. Весь матч я просто умирала», — цитирует Костюк официальный сайт тура.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.