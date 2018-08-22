Марта КОСТЮК: «Весь матч с Ивахненко я умирала на корте»

«С первого розыгрыша я чувствовала, что проиграю. У меня было не лучшее самочувствие, но вот так и нужно играть: надо стараться победить, даже в плохие дни. Я очень рада победе. У меня уже давно не было столь отличных побед, с Уимблдона.

Играть было тяжело из-за жары. К такой жаре была не готова. Весь матч я просто умирала», — цитирует Костюк официальный сайт тура.