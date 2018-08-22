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ГЁРГЕС: «Матчи, как с Ястремской, — это то, что нужно перед US Open»

Немка рассказала, что ей помогло обыграть украинку

  • 22.08.2018 12:21
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ГЁРГЕС: «Матчи, как с Ястремской, — это то, что нужно перед US Open»
Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Нью-Хэйвене (США) под пятым номером, прокомментировала свою победу во втором круге над украинкой Даяной Ястремской со счётом 6:4, 6:7, 6:4.
 
«Я просто старалась сохранять концентрацию, хотя было уже довольно поздно. Я сумела вернуться в игру в третьем сете и вновь заиграла в свой теннис. Рада, что продолжаю борьбу на турнире.
 
Мне больше нравятся именно такие матчи, в которых нужно упорно сражаться. Такие игры — это то, что нужно в преддверии US Open.
 
Мне потребовалось время, чтобы адаптироваться к игре соперницы. Думаю, решающее значение имел опыт. У Ястремской яркое будущее. У нее отличные удары. Она знает, что нужно делать на корте», — цитирует Гёргес официальный сайт тура.
 
 
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Источник — WTA

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