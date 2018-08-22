ГЁРГЕС: «Матчи, как с Ястремской, — это то, что нужно перед US Open»

«Я просто старалась сохранять концентрацию, хотя было уже довольно поздно. Я сумела вернуться в игру в третьем сете и вновь заиграла в свой теннис. Рада, что продолжаю борьбу на турнире.

Мне больше нравятся именно такие матчи, в которых нужно упорно сражаться. Такие игры — это то, что нужно в преддверии US Open.