ВИДЕО ДНЯ. Лучшие розыгрыши Ястремской в матче против Гёргес

18-летняя украинка Даяна Ястремская уступила во втором круге Премьера в Нью-Хэйвене девятой ракетке мира Юлии Гёргес из Германии. Украинка проиграла в трех сетах, но доказала, что она уже готова играть на самом высоком уровне.
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Напомним, Даяна сыграет в основной сетке US Open.
Источник — YouTube
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