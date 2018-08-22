ВИДЕО ДНЯ. Лучшие розыгрыши Ястремской в матче против Гёргес

11:05 — ak228

согласен, не беря во внимание риторику експертов, аналитиков и других бездельников, исходя из про...

11:02 — kvlad200760

Канали Футбол 1,2 хоч дають якісну картинку,дають якісні повтори,і коментатор в адекваті,який ком...

10:57 — football877

Ты перепутал. Чайки - это арендуполь. Она у них даже на логотипе изображена.

10:55 — kvlad200760

Я не знаю про яку філософію говорив Хацкевич,бо автобус то не філософія.Динамо треба тільки вигра...

10:54 — Dynamo_s_Dnepra

А геббельсТВ самый лучший, самый честный и независимый канал