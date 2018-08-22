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ВИДЕО ДНЯ. Лучшие розыгрыши Ястремской в матче против Гёргес

18-летняя украинка доказала, что готова играть с топовыми теннисистками

  • 22.08.2018 09:34
  • 377 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
18-летняя украинка Даяна Ястремская уступила во втором круге Премьера в Нью-Хэйвене девятой ракетке мира Юлии Гёргес из Германии. Украинка проиграла в трех сетах, но доказала, что она уже готова играть на самом высоком уровне.
 

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Напомним, Даяна сыграет в основной сетке US Open.

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    temamx27
    temamx27, 22.08.2018 10:49
    0
    Судя по нарезке, Даяна ее катала как хотела, и Гергес каким то чудом выиграла. Я понимаю что тут только победные поинты, но в каком они стиле выиграны, красиво сыграла, молодчинка. Стабильности в игре, и скоро будут громкие победы.
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