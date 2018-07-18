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US Open: Пять украинок сыграют в основной сетке

Впервые в основе турнира Большого шлема сыграет Даяна Ястремская

  • 18.07.2018 19:52
  • 627 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Официальный сайт US Open опубликовал заявочный лист последнего в сезоне турнира Большого шлема. 
 
В женском одиночном разряде сыграют пять украинок (американок, например, целых 14).
 
Самой опытной из украинок является Катерина Бондаренко, которая выступит на турнире уже в 12-й раз. Лучшее достижение (в том числе и всего украинского тенниса) – четвертьфинал US Open-2009.
 
В девятый раз будет стартовать на Открытом чемпионате Америки Леся Цуренко. Лучший результат – четвертый круг в 2016 году.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит в Нью-Йорке в седьмой раз. Напомним, в прошлом году в четвертом круге она уступила будущей финалистке Мэдисон Киз.
 
В шестой раз на US Open выступит Катерина Козлова. Ранее далее второго круга она не доходила.
 
И наконец впервые в основной сетке турнира Большого Шлема сыграет 18-летняя Даяна Ястремская, которая ранее играла на подобных турнирах лишь в квалификации. Напомним, Даяна в понедельник дебютировала в топ-100 рейтинга, что позволило ей напрямую попасть в основу US Open.
 
Стоит отметить, что из первой сотни рейтинга WTA на американский мэйджор не заявлена только 74-я ракетка мира итальянка Сара Эррани, которой продлили дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Защищенным рейтингом планируют воспользоваться Тимеа Бачински, Лаура Зигемунд, Маргарита Гаспарян и Мирьяна Лючич-Барони. 
 
Открытый чемпионат США пройдет с 27 августа по 9 сентября, квалификация начнется 21 августа.
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Источник — US Open

(1 голос)

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Комментарии
    ptl9188
    online
      ptl9188, 18.07.2018 20:32
    0
    Мартуся наша буде в кваліфікації ?
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