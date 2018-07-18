US Open: Пять украинок сыграют в основной сетке

Официальный сайт US Open опубликовал заявочный лист последнего в сезоне турнира Большого шлема.

В женском одиночном разряде сыграют пять украинок (американок, например, целых 14).

Самой опытной из украинок является Катерина Бондаренко, которая выступит на турнире уже в 12-й раз. Лучшее достижение (в том числе и всего украинского тенниса) – четвертьфинал US Open-2009.

В девятый раз будет стартовать на Открытом чемпионате Америки Леся Цуренко. Лучший результат – четвертый круг в 2016 году.

Элина Свитолина выступит в Нью-Йорке в седьмой раз. Напомним, в прошлом году в четвертом круге она Первая ракетка Украинывыступит в Нью-Йорке в седьмой раз. Напомним, в прошлом году в четвертом круге она уступила будущей финалистке Мэдисон Киз

В шестой раз на US Open выступит Катерина Козлова. Ранее далее второго круга она не доходила.

И наконец впервые в основной сетке турнира Большого Шлема сыграет 18-летняя Даяна Ястремская, которая ранее играла на подобных турнирах лишь в квалификации. Напомним, Даяна в понедельник дебютировала в топ-100 рейтинга, что позволило ей напрямую попасть в основу US Open.

Стоит отметить, что из первой сотни рейтинга WTA на американский мэйджор не заявлена только 74-я ракетка мира итальянка Сара Эррани, которой продлили дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Защищенным рейтингом планируют воспользоваться Тимеа Бачински, Лаура Зигемунд, Маргарита Гаспарян и Мирьяна Лючич-Барони.

Открытый чемпионат США пройдет с 27 августа по 9 сентября, квалификация начнется 21 августа.