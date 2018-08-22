US Open. Свитолина получила седьмой номер посева, Серена Уильямс –17-й

Элина Свитолина, согласно своему положению в Украинская теннисистка, согласно своему положению в рейтинге на 20 августа , получила на последнем турнире Большого Шлема в сезоне седьмой номер посева.

Отметим, что на втором «мэйджоре» подряд организаторы внесли изменения в посев. Как и на Уимблдоне, выше своего рейтинга была посеяна Серена Уильямс. Шестикратная чемпионка US Open, которая занимает 26-е место в рейтинге, получила 17-й номер посева.

«Приняв во внимание несколько факторов, в том числе её возвращение после рождения дочери, выступления на харде этим летом и достижения на US Open, USTA приняла решение поднять Серену Уильямс в посеве на девять позиций вверх. Мы считаем, что это верное решение, которое признаёт её значение и справедливо по отношению к другим сеяным теннисисткам».