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US Open. Свитолина получила седьмой номер посева, Серена Уильямс –17-й

Ради американки снова сделали исключение

  • 22.08.2018 09:22
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Украинская теннисистка Элина Свитолина, согласно своему положению в рейтинге на 20 августа, получила на последнем турнире Большого Шлема в сезоне седьмой номер посева.
 
Отметим, что на втором «мэйджоре» подряд организаторы внесли изменения в посев. Как и на Уимблдоне, выше своего рейтинга была посеяна Серена Уильямс. Шестикратная чемпионка US Open, которая занимает 26-е место в рейтинге, получила 17-й номер посева.
 
 
«Приняв во внимание несколько факторов, в том числе её возвращение после рождения дочери, выступления на харде этим летом и достижения на US Open, USTA приняла решение поднять Серену Уильямс в посеве на девять позиций вверх. Мы считаем, что это верное решение, которое признаёт её значение и справедливо по отношению к другим сеяным теннисисткам».
 
Напомним, что на Уимблдоне американка была 25-й сеяной, несмотря на то, что занимала 183-ю строчку в мировом рейтинге, и сумела дойти до финала, в котором уступила Анжелик Кербер. Благодаря удобной сетке и вылету нескольких топовых теннисисток, Серена до полуфинала не сыграла ни с одной из девушек из топ-50 рейтинга.
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Источник — Большой теннис Украины

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