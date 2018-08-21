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Даяна Ястремская – Юлия Гёргес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Нью-Хэйвене

  • 21.08.2018 11:44
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
В ночь со вторника на среду пятая ракетка Украины Даяна Ястремская (№104 WTA) сыграет поединок второго раунда на хардовом Премьере в американском Нью-Хэйвене. Соперницей украинки станет пятая сеяная немка Юлия Гёргес (№9 WTA).
 
Поединок будет сыгран вторым запуском в вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
 
Букмекеры верят в победу немки: 1,55 против 2,6 на украинку. Ранее теннисистки между собой не встречались. Победительница матча сыграет в четвертьфинале против Макаровой или Рыбариковой.  
 
Напомним, в первом круге Ястремская уверенно переиграла американку Даниэль Коллинз, Гёргес, благодаря высокому номеру посева, стартует со второго круга.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

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