Даяна Ястремская – Юлия Гёргес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду пятая ракетка Украины Даяна Ястремская (№104 WTA) сыграет поединок второго раунда на хардовом Премьере в американском Нью-Хэйвене. Соперницей украинки станет пятая сеяная немка Юлия Гёргес (№9 WTA).

Поединок будет сыгран вторым запуском в вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Букмекеры верят в победу немки: 1,55 против 2,6 на украинку. Ранее теннисистки между собой не встречались. Победительница матча сыграет в четвертьфинале против Макаровой или Рыбариковой.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.