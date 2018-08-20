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Нью-Хейвен. Ястремская вышла во второй раунд, уверенно обыграв Коллинз

Украинка отдала сопернице всего 3 гейма

  • 20.08.2018 22:30
  • 1503 просмотра
  • 16 комментариев
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WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№104 WTA) вышла во второй круг  хардового Премьера в американском Нью-Хэйвене. В первом матче основной сетки украинка уверенно обыграла обладательницу wild card Даниэль Коллинз из США (№36 WTA).
 

Нью-Хейвен. Первый раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Даниэль Коллинз (США) – 6:0, 6:3

Как и в матче с Цуренко, Коллинз вяло начала первую партию, за что была жестоко наказана. Даяна гоняла американку по всему корту, не давая отдышаться. При отсутствиии достойного сопротивления и мячи ложились точно, и подача не подводила. В пятом гейме у Ястремской было 10 виннерсов против одной невынужденной ошибки, а вот американка свой первый виннерс заработала лишь в шестом гейме. 6:0 – и американка отправилась обдумывать план на второй сет.

С первого гейма второй партии стало понятно, что еще одной «баранки» сегодня не будет. Американка взяла первую и, как оказалось потом, последнюю подачу Ястремской, после чего украинка очень своевременно сделала обратный брейк. До счета 4:3 в пользу Даяны теннисистки брали свои подачи, но в восьмом гейме украинка вновь зацепилась на приеме, и со второго брейкпоинта реализовала скрытый матчбол. Оставалось только подать на матч, но Коллинз неожиданно заработала двойной брейкпоинт. После того как Ястремская его отыграла, вопрос о победительнице был практически закрыт. Со второго матчбола украинка завоевала первую победу в основной сетке турниров WTA в нынешнем сезоне.
 
 
Эта победа поднимет Даяну на 2 места в мировой классификации. Со следующей недели она установит личный рекорд, заняв минимум 98 место в рейтинге WTA.
 

Во втором круге Ястремская сыграет против Юлии Гёргес из Германии.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.08.2018 22:34
    +5
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    kon-al55
    online
      kon-al55, 20.08.2018 22:35
    +3
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    walnoa
    online
      walnoa, 20.08.2018 22:39
    +3
    Фундаментальненько так вкатывает в WTA, все только начинается!
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    kh_2018
    online
      kh_2018, 20.08.2018 22:39
    +2
    Намечается хорошая закономерность игра на центральном корте приносит красивую игру и победу Даяне как и Леси.
    Сохранить такой настрой и продолжать бороться!
    Успехов!
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    movkli
    online
      movkli, 20.08.2018 22:39
    +2
    супер!!!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.08.2018 22:45
    +9
    Сегодня мы увидели качественный теннис от Даяны, очень добавившей за последние полгода. В конце зимы я писал, что за год до того прогресса в ее игре не видно. А вот он и прогресс! Последний раз я видел в игре Даяну еще на траве и могу сказать, что с тем уровнем тенниса она бы не обыграла ни одну из четырех соперниц, побежденных здесь. Очевидно, что два месяца не прошли зря. Ястремская явно добавила в атлетичности и работе ног. Но самое главное - ее игра стала более взрослой, уравновешенной. Она не пытается атаковать с каждого первого мяча. Посмотрим, эпизод это или кардинальные перемены. Очень надеюсь на второе, учитывая адекватность тренера Даяны, который грамотно указывал на необходимые изменения в тактике, в отличие от сами-знаете-кого с вечным позитивом.
    Понятно, что Коллинз, в любом случае, не показатель. Она сейчас абсолютно не в форме, что доказала еще Леся неделю назад. С Гергес будет уже настоящая проверка. Опыт, полученный в следующем матче с игроком топ-10, станет крайне ценным перед первым стартом в основе Шлема. А вдруг получится...? Не буду загадывать, хоть очень хочется.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.08.2018 22:46
    +7
    И да, мои поздравления с первой победой в основе Премьера!
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    endymion2018
    online
      endymion2018, 20.08.2018 22:54
    +1
    Браво, Даяна! С победой!
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    znak51
    online
      znak51, 20.08.2018 23:01
    0
    Эх, Элине бы такого тренера, который бы вывел ее из зоны комфорта и вернул в топ-3 !
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 20.08.2018 23:14
    -1
    Stanislav Matusevych, 20.08.2018 22:45
    Сегодня мы увидели качественный теннис от Даяны, очень добавившей за последние полгода. В конце зимы я писал, что за год до того прогресса в ее игре не видно. А вот он и прогресс! Последний раз я видел в игре Даяну еще на траве и могу сказать, что с тем уровнем тенниса она бы не обыграла ни одну из четырех соперниц, побежденных здесь. Очевидно, что два месяца не прошли зря. Ястремская явно добавила в атлетичности и работе ног. Но самое главное - ее игра стала более взрослой, уравновешенной. Она не пытается атаковать с каждого первого мяча. Посмотрим, эпизод это или кардинальные перемены. Очень надеюсь на второе, учитывая адекватность тренера Даяны, который грамотно указывал на необходимые изменения в тактике, в отличие от сами-знаете-кого с вечным позитивом.
    Понятно, что Коллинз, в любом случае, не показатель. Она сейчас абсолютно не в форме, что доказала еще Леся неделю назад. С Гергес будет уже настоящая проверка. Опыт, полученный в следующем матче с игроком топ-10, станет крайне ценным перед первым стартом в основе Шлема. А вдруг получится...? Не буду загадывать, хоть очень хочется.
    Боюсь, с Гёргес будет вынос тела. Но Даяна действительно прибавила в игре. И тут сказывается не только работа тренера, а и факт того, что сняты возрастные ограничения, которые давят на всех молодых спортсменок (ей то 18 годиков уже, взрослая, так дяденьки и тётеньки решили).
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 20.08.2018 23:25
    -2
    znak51, 20.08.2018 23:01
    Эх, Элине бы такого тренера, который бы вывел ее из зоны комфорта и вернул в топ-3 !
    Дело не в тренере. Элина "в зоне комфорта"? Да и хорошо. Давайте не будем забывать, что спортсмены такие же люди как и все. И не факт, что спорт у них на первом месте. Не нужно судить строго.
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    logibro
    online
      logibro, 20.08.2018 23:31
    +1
    Vladdal, 20.08.2018 23:25
    znak51, 20.08.2018 23:01 Эх, Элине бы такого тренера, который бы вывел ее из зоны комфорта и вернул в топ-3 ! Дело не в тренере. Элина "в зоне комфорта"? Да и хорошо. Давайте не будем забывать, что спортсмены такие же люди как и все. И не факт, что спорт у них на первом месте. Не нужно судить строго.
    Бла бла бла, Даяна от турок ушла в академию Жюстин Энен, где её и тренируют по присмотром Самой. Вот вам и тренер.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.08.2018 23:32
    0
    Vladdal, 20.08.2018 23:14
    Боюсь, с Гёргес будет вынос тела.
    Это на 100% зависит от самой Даяны. Если будет играть достаточно собранно, как сегодня, никаких выносов не будет. Вопрос победы в матче на те же самые 100% будет зависеть уже от немки, конечно.
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 20.08.2018 23:34
    0
    logibro, 20.08.2018 23:31
    Бла бла бла, Даяна от турок ушла в академию Жюстин Энен, где её и тренируют по присмотром Самой. Вот вам и тренер.
    Ага, классно. Но играет то Даяна, а не Жюстин.
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 20.08.2018 23:36
    +1
    Stanislav Matusevych, 20.08.2018 23:32
    Vladdal, 20.08.2018 23:14 Боюсь, с Гёргес будет вынос тела. Это на 100% зависит от самой Даяны. Если будет играть достаточно собранно, как сегодня, никаких выносов не будет. Вопрос победы в матче на те же самые 100% будет зависеть уже от немки, конечно.
    Не могу не согласиться - всё действительно зависит от самих спортсменок.
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    valera_66
    online
    valera_66, 20.08.2018 23:39
    0
    Ну вот, есть еще за кого по болеть, медленно но уверенно идет продвижение Даяны, прогресс ее очевиден сейчас, последний раз ее игру видел еще на грунте с Се Су Вей, которая ганяла по корту Даяну как хотела, теперь такого не будет. Интересен теперь ее следующий матч с Гергес в плане набирания опыта с топ игроками.
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