Нью-Хейвен. Ястремская вышла во второй раунд, уверенно обыграв Коллинз

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№104 WTA) вышла во второй круг хардового Премьера в американском Нью-Хэйвене. В первом матче основной сетки украинка уверенно обыграла обладательницу wild card Даниэль Коллинз из США (№36 WTA).

Нью-Хейвен. Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Даниэль Коллинз (США) – 6:0, 6:3

Как и в матче с Цуренко, Коллинз вяло начала первую партию, за что была жестоко наказана. Даяна гоняла американку по всему корту, не давая отдышаться. При отсутствиии достойного сопротивления и мячи ложились точно, и подача не подводила. В пятом гейме у Ястремской было 10 виннерсов против одной невынужденной ошибки, а вот американка свой первый виннерс заработала лишь в шестом гейме. 6:0 – и американка отправилась обдумывать план на второй сет.

С первого гейма второй партии стало понятно, что еще одной «баранки» сегодня не будет. Американка взяла первую и, как оказалось потом, последнюю подачу Ястремской, после чего украинка очень своевременно сделала обратный брейк. До счета 4:3 в пользу Даяны теннисистки брали свои подачи, но в восьмом гейме украинка вновь зацепилась на приеме, и со второго брейкпоинта реализовала скрытый матчбол. Оставалось только подать на матч, но Коллинз неожиданно заработала двойной брейкпоинт. После того как Ястремская его отыграла, вопрос о победительнице был практически закрыт. Со второго матчбола украинка завоевала первую победу в основной сетке турниров WTA в нынешнем сезоне.

Эта победа поднимет Даяну на 2 места в мировой классификации. Со следующей недели она установит личный рекорд, заняв минимум 98 место в рейтинге WTA.

Во втором круге Ястремская сыграет против Юлии Гёргес из Германии.