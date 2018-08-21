Квалификация US Open. Украинки узнали соперниц

Состоялась жеребьевка квалификации US Open. В этом году в женской части выступят три украинки.

16-лентяя Марта Костюк (№133), получившая 23-й номер посева в квалификации, в первом раунде встретится с экс-соотечественницей Валентиной Ивахненко (№170), ныне представляющей Россию.

21-летняя Ангелина Калинина (№136), посеянная в квалификации под 26-м номером, начнет турнир матчем против румынки Елены Габриэлы Русе (№256).

А 18-летняя Катарина Завацкая (№203) в стартовом матче сыграет против американки Кристи Ан (№145).

Еще пять украинок начнут свои соревнования в основной сетке - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

Жеребьевка основной сетки состоится позже.