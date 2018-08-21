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Квалификация US Open. Украинки узнали соперниц

В основную сетку постараются пробиться три наши спортсменки

  • 21.08.2018 08:55
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
 Состоялась жеребьевка квалификации US Open. В этом году в женской части выступят три украинки.
 
16-лентяя Марта Костюк (№133), получившая 23-й номер посева в квалификации, в первом раунде встретится с экс-соотечественницей Валентиной Ивахненко (№170), ныне представляющей Россию. 
 
21-летняя  Ангелина Калинина (№136), посеянная в квалификации под 26-м номером, начнет турнир матчем против румынки Елены Габриэлы Русе (№256). 
 
А 18-летняя Катарина Завацкая (№203) в стартовом матче сыграет против американки Кристи Ан (№145).
 
Еще пять украинок начнут свои соревнования в основной сетке - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.
 
Жеребьевка основной сетки состоится позже.
 
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Источник — Sport.ua

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