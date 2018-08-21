Квалификация US Open. Украинки узнали соперниц

Состоялась жеребьевка квалификации US Open. В этом году в женской части выступят три украинки.
16-лентяя Марта Костюк (№133), получившая 23-й номер посева в квалификации, в первом раунде встретится с экс-соотечественницей Валентиной Ивахненко (№170), ныне представляющей Россию.
21-летняя Ангелина Калинина (№136), посеянная в квалификации под 26-м номером, начнет турнир матчем против румынки Елены Габриэлы Русе (№256).
А 18-летняя Катарина Завацкая (№203) в стартовом матче сыграет против американки Кристи Ан (№145).
Еще пять украинок начнут свои соревнования в основной сетке - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.
Жеребьевка основной сетки состоится позже.
Напомним, что на этой неделе Даяна Ястремская вышла в 1/8 финала турнира в Нью-Хейвене.
Источник — Sport.ua
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