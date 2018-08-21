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Немецкий теннисист дисквалифицирован за ставки

Люк Гелхард отстранен от игры на 8 месяцев

  • 21.08.2018 04:51
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yle.fi. Люк Гелхард
© yle.fi. Люк Гелхард
Немецкий теннисист Люк Гелхард был дисквалифицирован на 8 месяцев, а также оштрафован на 7 000 долларов за ставки, сообщает Тennisintegrityunit.
 
Согласно данным источника, следствие обнаружило, что в период с 2012 по 2015 год 1065-я ракетка мира сделал 280 ставок на теннисные матчи. Однако ни в одном из них он участие не принимал. Вдобавок ни в одном из них не было обнаружено признаков договорного характера.
 
В Тennisintegrityunit отмечают, что половина дисквалификации и штрафа назначены условно. Гелхард сможет вернуться к турнирам 16 декабря этого года. Испытательный срок продлится до 16 апреля 2019-го.
 
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Источник — Sport24

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