Немецкий теннисист дисквалифицирован за ставки

Немецкий теннисист Люк Гелхард был дисквалифицирован на 8 месяцев, а также оштрафован на 7 000 долларов за ставки, сообщает Тennisintegrityunit.

Согласно данным источника, следствие обнаружило, что в период с 2012 по 2015 год 1065-я ракетка мира сделал 280 ставок на теннисные матчи. Однако ни в одном из них он участие не принимал. Вдобавок ни в одном из них не было обнаружено признаков договорного характера.

В Тennisintegrityunit отмечают, что половина дисквалификации и штрафа назначены условно. Гелхард сможет вернуться к турнирам 16 декабря этого года. Испытательный срок продлится до 16 апреля 2019-го.