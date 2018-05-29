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Украинского теннисиста дисквалифицировали пожизненно

Дмитрий Баданов получил такие санкции за договорные матчи

  • 29.05.2018 21:12
  • 6732 просмотров
  • 3 комментария
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Украинского теннисиста дисквалифицировали пожизненно
Антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit вынесла вердикт касательно украинского теннисиста Дмитрия Баданова.
 
Согласно докладу службы, Баданов сознательно влиял на определенный исход матчей на турнирах серии «Futures» в 2015 году в Тунисе и 2016 году в Египте. Также на украинца наложили штраф в размере 100 тысяч долларов.
 
30-летний Дмитрий Баданов занимал 463-е место в мировом теннисе. За договорные матчи спортсмена пожизненно дисквалифицировали от выступлений.
 
В последний раз Баданов играл в сентябре 2017 года на «фьючерсе» в Кременчуге.
 
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(7 голос)

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Комментарии
    Космонавт ДК
    online
      Космонавт ДК, 29.05.2018 21:32
    +4
    Якщо це правда - то треба в тюрму сажать..
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    VooDoo_DP
    online
      VooDoo_DP, 29.05.2018 21:46
    +6
    Теннисты ниже первых двух сотех через одного играют договорняки!
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    movkli
    online
      movkli, 29.05.2018 22:19
    0
    да, в теннисе это намного легче, просто договорись с собой и своим родственником)))
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