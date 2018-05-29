Украинского теннисиста дисквалифицировали пожизненно

Антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit вынесла вердикт касательно украинского теннисиста Дмитрия Баданова.

Согласно докладу службы, Баданов сознательно влиял на определенный исход матчей на турнирах серии «Futures» в 2015 году в Тунисе и 2016 году в Египте. Также на украинца наложили штраф в размере 100 тысяч долларов.

30-летний Дмитрий Баданов занимал 463-е место в мировом теннисе. За договорные матчи спортсмена пожизненно дисквалифицировали от выступлений.

В последний раз Баданов играл в сентябре 2017 года на «фьючерсе» в Кременчуге.