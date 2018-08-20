Свитолина – вторая по количеству побед на харде в 2018 году

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела в 2018 году 29 поединков на хардовых покрытиях, 23 из которых выиграла. Больше побед на данном типе покрытия только у лидера мировой классификации Симоны Халеп (28 в 32 матчах). На третьем месте идет немка Анжелик Кербер (22 из 29).

Что касается общего количества побед, то здесь Свитолина на седьмом месте (34 из 45). Лидирует все та же Халеп (46 из 54). Отметку в 40 побед в сезоне на данный момент кроме румынки преодолели Петра Квитова (42), Анжелик Кербер и Элизе Мертенс (по 40). Отметим Михаэлу Бузарнеску, которая расположилась на пятой позиции с 36 победами в 56 матчах.