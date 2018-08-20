Борис БЕККЕР: «Считаю Долгополова своим другом»

Знаменитый немецкий экс-теннисист Борис Беккер поделился своим мнением относительно Александра Долгополова:
«Я очень хорошо его знаю и считаю своим другом. У него очень интересный стиль игры – он уникальный теннисист c хорошим приемом, но восстанавливаться после травмы всегда непросто. Думаю, ему понадобится еще пару месяцев, чтобы защитить свой организм от возможных рисков».
Напомним, недавно Долгополов решил кардинально сменить имидж.
Источник — Xsport
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