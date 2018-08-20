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Борис БЕККЕР: «Считаю Долгополова своим другом»

Легендарный немец - об Александре Долгополове

  • 20.08.2018 17:43
  • 585 просмотров
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Getty Images. Борис Беккер
© Getty Images. Борис Беккер

Знаменитый немецкий экс-теннисист Борис Беккер поделился своим мнением относительно Александра Долгополова:

«Я очень хорошо его знаю и считаю своим другом. У него очень интересный стиль игры – он уникальный теннисист c хорошим приемом, но восстанавливаться после травмы всегда непросто. Думаю, ему понадобится еще пару месяцев, чтобы защитить свой организм от возможных рисков».

Напомним, недавно Долгополов решил кардинально сменить имидж.

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Источник — Xsport

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