Борис БЕККЕР: «Считаю Долгополова своим другом»

18:55 — jekavayp

Отлично, но было бы круто всю лигу сделать!!!

18:40 — Вячеслав Куценко

В PES Динамо уже пару лет как минимум, и Шахтер появился с PES 18.

18:32 — Yaroslav1107

Если бы наша федерация не была педирацией, уже бы давно весь чемпионат бы добавили.

18:29 — garik83

Круть!)