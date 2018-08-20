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Борис БЕККЕР: «Надаль – фаворит US Open»

Легендарный немец – о претендентах на титул в Нью-Йорке

  • 20.08.2018 15:30
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Getty Images. Борис Беккер
© Getty Images. Борис Беккер

Знаменитый немецкий экс-теннисист Борис Беккер считает главным фаворитом US Open-2018 действующего чемпиона турнира Рафаэля Надаля:

«Безусловно, каждого из «Большой четверки» стоит рассматривать как одного из претендентов. Моим фаворитом является Надаль, который провел превосходный сезон, набрал потрясающую форму и сейчас занимает первую строчку мирового рейтинга.

Далее я бы назвал Джоковича. Травма выбила его из игры на определенное время, но ему удалось восстановиться и выиграть Уимблдон, совершив по ходу турнира невероятный камбек.

Что касается Федерера, следует понаблюдать, какую физическую форму покажет во время первых пяти матчей в Нью-Йорке. Также хотел бы отметить Хуана Дель Потро и его замечательную игру на харде в этом году. Кроме того, аргентинцу уже удавалось одержать здесь победу».

Сегодня ночью Джокович выиграл Мастерс в Цинциннати.

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Источник — Xsport

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