Симона Халеп – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 19 августа, на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка мира Симона Халеп проведет финальный поединок против Кики Бертенс из Нидерландов (№17 WTA).
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.
Букмекеры верят в победу Халеп: 1,35 против 3,7 на Бертенс.
Напомним, представительница Нидерландов в четвертьфинале обыграла Элину Свитолину, румынская теннисистка в том же раунде выбила Лесю Цуренко.
Источник — Sport.ua
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