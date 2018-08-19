Симона Халеп – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 19 августа, на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка мира Симона Халеп проведет финальный поединок против Кики Бертенс из Нидерландов (№17 WTA).

Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.

Букмекеры верят в победу Халеп: 1,35 против 3,7 на Бертенс.