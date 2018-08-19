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Симона Халеп – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального поединка на турнире в Цинциннати

  • 19.08.2018 20:50
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
В воскресенье, 19 августа, на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка мира Симона Халеп проведет финальный поединок против Кики Бертенс из Нидерландов (№17 WTA).
 
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.
 
Букмекеры верят в победу Халеп: 1,35 против 3,7 на Бертенс.
 

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Источник — Sport.ua

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