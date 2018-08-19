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Давид ГОФФЕН: «Федерер - лучший теннисист всех времен»

Бельгийский теннисист комплиментарно высказался в адрес швейцарца

  • 19.08.2018 20:07
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Getty Images. Давид Гоффин
© Getty Images. Давид Гоффин
Давид Гоффен уступил Роджеру Федереру в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. После игры бельгиец назвал своего соперника лучшим игроком всех времён.
 
«Конечно, Роджер — лучший теннисист всех времён, который выиграл всё что можно. Но наш спорт прекрасен тем, что в любой день в нём может произойти что-то большое. Мы ежедневно работаем ради того, чтобы побеждать таких игроков, как Роджер, Новак или Рафа. Конечно, Роджер является фаворитом практически в любом матче на протяжении всего года, но в отдельно взятом поединке может произойти всё что угодно, и я уже доказывал это», — приводит слова Гоффена Tennis World USA.
 
Напомним, в финале турнира в Цинциннати Федерер сыграет с Новаком Джоковичем.
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Источник — Tennis World USA

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