Давид ГОФФЕН: «Федерер - лучший теннисист всех времен»

Давид Гоффен уступил Роджеру Федереру в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. После игры бельгиец назвал своего соперника лучшим игроком всех времён.

«Конечно, Роджер — лучший теннисист всех времён, который выиграл всё что можно. Но наш спорт прекрасен тем, что в любой день в нём может произойти что-то большое. Мы ежедневно работаем ради того, чтобы побеждать таких игроков, как Роджер, Новак или Рафа. Конечно, Роджер является фаворитом практически в любом матче на протяжении всего года, но в отдельно взятом поединке может произойти всё что угодно, и я уже доказывал это», — приводит слова Гоффена Tennis World USA.