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Цинциннати. Федерер сыграет с Джоковичем в финале

Соперник швейцарца по полуфиналу снялся во втором сете

  • 19.08.2018 09:21
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Швейцарец Роджер Федерер пробился в финал турнира  в Цинциннати. Соперник второй ракетки соревнований в полуфинале бельгиец Давид Гоффен (11) отказался от продолжения борьбы при счёте 7:6 (7:3), 1:1 в пользу Федерера. К этому моменту матч продолжался 1 час 4 минуты.
 
Федерер 9 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету Гоффена 1 эйс и 4 ошибки на подаче. Счет в личном противостоянии теннисистов стал 7-1 в пользу швейцарца.
 
В финале турнира Федерер встретится с сербом Новаком Джоковичем (10), который обыграл хорвата Марина Чилича (7). Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 19 августа.
 
Между собой Федерер и Джокович провели 44 встречи, серб впереди 23:21. Однако, последний раз они играли в начале 2016 года в Австралии. Тогда в полуфинале Джокович выиграл в четырех сетах.
 
 
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Источник — Sport.ua

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