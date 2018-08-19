Цинциннати. Федерер сыграет с Джоковичем в финале

Швейцарец Роджер Федерер пробился в финал турнира в Цинциннати. Соперник второй ракетки соревнований в полуфинале бельгиец Давид Гоффен (11) отказался от продолжения борьбы при счёте 7:6 (7:3), 1:1 в пользу Федерера. К этому моменту матч продолжался 1 час 4 минуты.

Федерер 9 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету Гоффена 1 эйс и 4 ошибки на подаче. Счет в личном противостоянии теннисистов стал 7-1 в пользу швейцарца.

В финале турнира Федерер встретится с сербом Новаком Джоковичем (10), который обыграл хорвата Марина Чилича (7) . Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 19 августа.

Между собой Федерер и Джокович провели 44 встречи, серб впереди 23:21. Однако, последний раз они играли в начале 2016 года в Австралии. Тогда в полуфинале Джокович выиграл в четырех сетах.