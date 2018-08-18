Молчанов выиграл парный финал на турнире в Корденонсе

21:50 — jekavayp

Жалкий провокатор ты хоть игру смотрел ?

21:49 — shakhtarforever

Хватить срач розводити, дружно вболіваєм за українські клуби в єврокубках, а там побачимо хто є х...

21:49 — ak228

Ты уже простил тех донецких, которые тебя в подъезде обсосали или злишься на них ещё!?

21:44 — vipfishman

Расскажи лучше как ты тебя сделали , убогий ))) такое чучело могло появиться только после жутких ...

21:44 — Юрий Алпатов

Я приятно удивлен Виталей Буяльским. Человек отбор. Очень сильный матч в исполнении Буяльского. Д...