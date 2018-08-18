Молчанов выиграл парный финал на турнире в Корденонсе

Украинец Денис Молчанов и Игор Зеленай из Словакии, посеянные под первым номером, в финале челленджера в Корденонсе (Италия) одолели пару Андрей Мартин (Словакия) / Даниэль Муньос-де-ла-Нава (Испания): 3-6, 6-3, 11-9.
На решающем тай-брейке Молчанов и Зеленай уступали 5-8, но из следующих шести розыгрышей сумели выиграть пять.
Отметим, что в финал украинец и словак прошли на отказе бразильско-португальской пары Клезар/Домингес.
В текущем сезоне Денис Молчанов и Игор Зеленай уже стали чемпионами на челленджерах в Чжухае, Барлетте, Тунисе и Простеёве.
Источник — Большой теннис Украины
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