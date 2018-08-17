Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина Свитолина – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального поединка на турнире в Цинциннати

  • 17.08.2018 22:20
  • 1833 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь с пятницы на субботу на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок 1/4 финала против Кики Бертенс из Нидерландов (№17 WTA)
 
Встреча состоится четвертым запуском на корте «Grandstand». Ориентировочное время начала поединка – 00:10 по Киеву.
 
Пока матч не начался, посмотрим потенциальных соперниц по полуфиналу. Квитова и Мертенс начинают в 22:20. Интересующий нас поединок начнется сразу после этого.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Свитолиной – 1,85 против 2,1 на Бертенс. Ранее теннисистки встречались один раз, победила украинка (первый раунд Уханя-2016).
 
Напомним, в предыдущем раунде Элина в двух сетах переиграла американку Аманду Анисимову, Кики в трех сетах разобралась с эстонкой Анетт Контавейт.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.