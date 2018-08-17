Элина Свитолина – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок 1/4 финала против Кики Бертенс из Нидерландов (№17 WTA)

Встреча состоится четвертым запуском на корте «Grandstand». Ориентировочное время начала поединка – 00:10 по Киеву.

Пока матч не начался, посмотрим потенциальных соперниц по полуфиналу. Квитова и Мертенс начинают в 22:20. Интересующий нас поединок начнется сразу после этого.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Свитолиной – 1,85 против 2,1 на Бертенс. Ранее теннисистки встречались один раз, победила украинка (первый раунд Уханя-2016).