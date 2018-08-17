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Цинциннати. Определилась соперница Свитолиной по четвертьфиналу

Украинка сразится с Кики Бертенс

  • 17.08.2018 21:01
  • 807 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Кики Бертенс
© Getty Images. Кики Бертенс

Сегодня в 1/8 финала турнира в Цицнциннати Кики Бертенс в упорном поединке в трех сетах обыграла Анетт Контавейт. Встреча продолжалась 1 час и 48 минут.

1/8 финала

Анетт Контавейт (Эстония) – Кики Бертенс (Голландия) – 3:6, 6:2, 3:6

В четвертьфинале сегодня ночью Бертенс сыграет с Элиной Свитолиной, которая ранее справилась с Амандой Анисимовой.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ukrainedude1
    online
      ukrainedude1, 17.08.2018 21:07
    +1
    Скоро вже!
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