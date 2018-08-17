Цинциннати. Определилась соперница Свитолиной по четвертьфиналу

Сегодня в 1/8 финала турнира в Цицнциннати Кики Бертенс в упорном поединке в трех сетах обыграла Анетт Контавейт. Встреча продолжалась 1 час и 48 минут.
1/8 финала
Анетт Контавейт (Эстония) – Кики Бертенс (Голландия) – 3:6, 6:2, 3:6
В четвертьфинале сегодня ночью Бертенс сыграет с Элиной Свитолиной, которая ранее справилась с Амандой Анисимовой.
Источник — Sport.ua
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