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Нью-Хэйвен. Ястремская успешно стартовала в квалификации

Украинка справилась с Бернардой Перой

  • 17.08.2018 19:56
  • 309 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская

В первом раунде квалификации турнира в Нью-Хэйвене Даяна Ястремская в трех сетах обыграла Бернарду Перу. Матч продолжался 2 часа и 2 минуты.

Квалификация. 1-й раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 1:6, 6:4

Следующей соперницей украинки, занимающей 103-е место в рейтинге WTA, будет Магда Линетт.

В сентябре Ястремская выступит на турнире в Квебеке.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 17.08.2018 20:06
    +3
    Адміни, уважніше фотографії підбирайте. Це не Даяна!
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