Нью-Хэйвен. Ястремская успешно стартовала в квалификации

Тоже, глядя на Анисимову, не сумел удержаться от сравнений с Мартой... Эх, чуточку бы этой выдерж...

НЕ зря уже несколько лет лизал жопу динамо. Да и не один раз люди писали что таким способом вылиз...

Арбитр раздает карточки при каждом нарушении. Наверно готовит команды к встрече с "грандами&...

Почему игрок шахтера? Спорт юа его три дна назад в Рому продали!

20:46 — Petya Neverov

Ти тупий чи так! У Анісімьвої пів сраки зверху при подачі, а тебе татуха на бедрі бентежить? Знай...

20:46 — Petya Neverov

Ти тупий чи так! У Анісімьвої пів сраки зверху при подачі, а тебе татуха на бедрі бентежить? Знай...