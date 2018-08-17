Нью-Хэйвен. Ястремская успешно стартовала в квалификации

В первом раунде квалификации турнира в Нью-Хэйвене Даяна Ястремская в трех сетах обыграла Бернарду Перу. Матч продолжался 2 часа и 2 минуты.
Квалификация. 1-й раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 1:6, 6:4
Следующей соперницей украинки, занимающей 103-е место в рейтинге WTA, будет Магда Линетт.
В сентябре Ястремская выступит на турнире в Квебеке.
Источник — Sport.ua
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