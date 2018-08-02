Ястремская сыграет на турнире в Квебеке, Козлова – в Хиросиме

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Козлова выступят на турнирах WTA International в середине сентября.
Ястремская попала в основную сетку турнира в Квебеке (Канада), Козлова сыграет в Хиросиме (Япония).
Оба турнира пройдут с 10 по 16 сентября.
Напомним, Ястремская и Козлова попали в основу US Open.
Источник — Sport.ua
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