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Ястремская сыграет на турнире в Квебеке, Козлова – в Хиросиме

Украинки примут участие в турнирах WTA International в середине сентября

  • 02.08.2018 20:27
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Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Козлова выступят на турнирах WTA International в середине сентября.
 
Ястремская попала в основную сетку турнира в Квебеке (Канада), Козлова сыграет в Хиросиме (Япония).
 
Оба турнира пройдут с 10 по 16 сентября.
 
Напомним, Ястремская и Козлова попали в основу US Open.
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Источник — Sport.ua

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