US Open: Пять украинских теннисистов сыграют в квалификации

Опубликованы заявочные листы в квалификацию последнего в сезоне турнира Большого шлема.

Украину в отборочном турнире US Open представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Сергей Стаховский будет стартовать в Нью-Йорке уже в 14-й раз подряд и второй год подряд в квалификации. В прошлом году украинец уступил в финальном раунде отбора, а его лучший результат на американском мэйджоре - третий круг в 2011 и 2015 годах.

Илья Марченко использовал защищенный рейтинг, чтобы попасть в квалификацию US Open. Для Марченко это девятый старт в Нью-Йорке. В 2016 году он прошел здесь в четвертый круг, что стало его лучшим выступлением на турнирах Большого Шлема.

16-летняя Марта Костюк впервые сыграет на взрослом US Open. В прошлом году она выиграла здесь юниорский парный турнир вместе с сербкой Ольгой Данилович. Напомним, что в этом сезоне Костюк прошла квалификацию в Австралии, где затем дошла до третьего круга основной сетки, а также уступила во втором круге отбора на Ролан Гаррос и в финале Уимблдонской квалификации.

Ангелина Калинина будет стартовать на Открытом чемпионате США в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне она впервые преодолела стартовый раунд квалификации и пока это лучший её результат на кортах US Open.

Катарина Завацкая в Нью-Йорке дебютирует на турнирах Большого Шлема.

Отметим, что в женской заявке в квалификацию Открытого чемпионата США значатся двукратная финалистка турнира Виктория Азаренко и чемпионка сезона-2004 Светлана Кузнецова.