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US Open: Пять украинских теннисистов сыграют в квалификации

В мужском разряде Украину представят Стаховский и Марченко, в женском – Костюк, Калинина и Завацкая

  • 01.08.2018 08:58
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Опубликованы заявочные листы в квалификацию последнего в сезоне турнира Большого шлема.
 
Украину в отборочном турнире US Open представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая. 
 
Сергей Стаховский будет стартовать в Нью-Йорке уже в 14-й раз подряд и второй год подряд в квалификации. В прошлом году украинец уступил в финальном раунде отбора, а его лучший результат на американском мэйджоре - третий круг в 2011 и 2015 годах.
 
Илья Марченко использовал защищенный рейтинг, чтобы попасть в квалификацию US Open. Для Марченко это девятый старт в Нью-Йорке. В 2016 году он прошел здесь в четвертый круг, что стало его лучшим выступлением на турнирах Большого Шлема. 
 
16-летняя Марта Костюк впервые сыграет на взрослом US Open. В прошлом году она выиграла здесь юниорский парный турнир вместе с сербкой Ольгой Данилович. Напомним, что в этом сезоне Костюк прошла квалификацию в Австралии, где затем дошла до третьего круга основной сетки, а также уступила во втором круге отбора на Ролан Гаррос и в финале Уимблдонской квалификации. 
 
Ангелина Калинина будет стартовать на Открытом чемпионате США в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне она впервые преодолела стартовый раунд квалификации и пока это лучший её результат на кортах US Open. 
 
Катарина Завацкая в Нью-Йорке дебютирует на турнирах Большого Шлема. 
 
Отметим, что в женской заявке в квалификацию Открытого чемпионата США значатся двукратная финалистка турнира Виктория Азаренко и чемпионка сезона-2004 Светлана Кузнецова. 
 
Напомним, что в основной сетке US Open сыграют пять украинских теннисисток, а в мужском турнире может выступить Александр Долгополов. 
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Источник — Большой теннис Украины

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