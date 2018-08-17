Роджер ФЕДЕРЕР: «Сейчас US Open – моя главная цель»

Роджер Федерер заявил о том, что не считает себя главным фаворитом US Open-2018, однако признался, что сейчас этот турнир – его главная цель:

«Знаете, 37-летний теннисист не должен быть фаворитом Открытого чемпионата США. Я не выигрывал турнир уже 10 лет, а это значит, что я не играл достаточно хорошо.

Тем не менее, сейчас US Open является моей главной целью. Последние годы я не был готов к играм в Нью-Йорке должным образом. Именно поэтому я хочу на 100% быть в форме к грядущему турниру».

Ранее Федерер выступил за введение 5-сетовых финалов на Мастерсах.