Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роджер ФЕДЕРЕР: «Ввел бы 5-сетовые финалы на Мастерсах»

Швейцарец – о желаемых изменениях в теннисных правилах

  • 16.08.2018 13:23
  • 189 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер рассказал о том, какое изменение в теннисных правилах ввел бы, если бы имел возможность:

«Всего одно изменение? Я бы заставил играть пятисетовые матчи в финалах турниров категории ATP-1000. Особенно на Итоговом турнире АТР».

В текущем рейтинге АТР Федерер сохраняет второе место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Express

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.