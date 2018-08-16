Роджер ФЕДЕРЕР: «Ввел бы 5-сетовые финалы на Мастерсах»

Роджер Федерер рассказал о том, какое изменение в теннисных правилах ввел бы, если бы имел возможность:

«Всего одно изменение? Я бы заставил играть пятисетовые матчи в финалах турниров категории ATP-1000. Особенно на Итоговом турнире АТР».

В текущем рейтинге АТР Федерер сохраняет второе место.