Ванкувер. Костюк зачехлила ракетку

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на хардовом 100-тысячнике в канадском Ванкувере. Во втором матче парного разряда 16-летняя украинка в дуэте с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан, проиграла канадской паре Карсон Бранстайн / Ребекка Марино.
Ванкувер. Четвертьфинал парного разряда
Марта Костюк / Елена Рыбакина – Карсон Бранстайн / Ребекка Марино – 3:6, 4:6
В полуфинале с канадским дуэтом сыграет пара Катерины Козловой.
Ранее Костюк проиграла матч первого раунда одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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