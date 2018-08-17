Ванкувер. Костюк зачехлила ракетку

"братушка", я и не сомневался в "искренности" твоих чЮйств.

я честно говоря думал попадут,но красавцы на жилах но вышли,если еще и Лейпциг пройдут то цари,пр...

Это вам не арендупль!

09:55 — petr_svinarenko

Еще раз - как я писал уже выше, одно из слабых мест футбола в Белоруссии - это физика игроков. И ...

09:53 — prosyanuk

а что писать по делу? То, что сябры вам матч сдали, так это и так ясно.