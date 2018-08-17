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Ванкувер. Костюк зачехлила ракетку

16-летняя украинка проиграла и в парном разряде

  • 17.08.2018 09:48
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на хардовом 100-тысячнике в канадском Ванкувере. Во втором матче парного разряда 16-летняя украинка в дуэте с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан, проиграла  канадской паре Карсон Бранстайн / Ребекка Марино.
 
Ванкувер. Четвертьфинал парного разряда
Марта Костюк / Елена Рыбакина – Карсон Бранстайн / Ребекка Марино –  3:6, 4:6
 
В полуфинале с канадским дуэтом сыграет пара Катерины Козловой.
 
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Источник — Sport.ua

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