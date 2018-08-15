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Ванкувер. Марта Костюк уступила в первом круге

Украинка не сумела одолеть Исалин Бонавентюр

  • 15.08.2018 22:09
  • 157 просмотров
  • 1 комментарий
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Марта Костюк (№131 WTA) не смогла преодолеть первый круг турнира в Ванкувере. В первой игре украинка уступила бельгийке Исалин Бонавантюр (№125 WTA) со счетом 4:6, 7:5, 0:6.

Матч длился 1 час, 44 минуты. Бельгийка сумела уже в третьем гейме взять подачу Костюк, что и обеспечило спортсменке победу в первом сете со счетом 6:4. 

В середине второго сета соперницы обменялись взятыми брейками, после чего Марта Костюк сумела на подаче соперника выиграть партию. Но навязать борьбу в третьем сете украинке не удалось. Исалин Бонавентюр взяла партию под ноль - 6:0.

Ранее Марта Костюк вышла в 1/4 финала парного разряда турнира в Ванкувере.

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 15.08.2018 22:21
    0
    цікаво, що Марту так підкосило в третьому сеті?
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