Ванкувер. Марта Костюк уступила в первом круге

Марта Костюк (№131 WTA) не смогла преодолеть первый круг турнира в Ванкувере. В первой игре украинка уступила бельгийке Исалин Бонавантюр (№125 WTA) со счетом 4:6, 7:5, 0:6.

Матч длился 1 час, 44 минуты. Бельгийка сумела уже в третьем гейме взять подачу Костюк, что и обеспечило спортсменке победу в первом сете со счетом 6:4.

В середине второго сета соперницы обменялись взятыми брейками, после чего Марта Костюк сумела на подаче соперника выиграть партию. Но навязать борьбу в третьем сете украинке не удалось. Исалин Бонавентюр взяла партию под ноль - 6:0.

Ранее Марта Костюк вышла в 1/4 финала парного разряда турнира в Ванкувере.