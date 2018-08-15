Ванкувер. Костюк вышла в 1/4 финала парного разряда

Украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы на хардовом 100-тысячнике в канадском Ванкувере. В первом матче парного разряда 16-летняя украинка в дуэте с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан, обыграла американско-канадскую пару Джессика Фаилла / Александра Ваграмов.
Ванкувер. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена Рыбакина – Джессика Фаилла / Александра Ваграмов – 6:3, 6:2
В следующем раунде Костюк вместе с Рыбакиной сыграют против еще одной американско-канадской пары Карсон Бренстин / Ребекка Марино.
Также сегодня, 15 августа, Костюк стартует в одиночном разряде матчем против бельгийки Исалин Бонавантюр.
Ранее матч первого круга в Ванкувере выиграла Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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