Ванкувер. Костюк вышла в 1/4 финала парного разряда

Это ты по опыту шахты в последние 15 лет?

11:26 — Артур Титоход

Беседина гол из офсайда? Спрашиваю для себя, не могу сделать вывод. И не нахожу комментариев спе...

11:24 — serge1234

Ну только фон и явно активный офсайд, а в остальном гол чистый

11:21 — Мирослав Костирко

Навіщо кротофанам якісь правила? Для них головне, що сказав Пенісов та Леоненко