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Веснина снялась с US Open

Россиянка по-прежнему страдает из-за травмы колена

  • 16.08.2018 13:12
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Getty Images. Елена Веснина
© Getty Images. Елена Веснина

Российская теннисистка Елена Веснина приняла решение сняться с US Open-2018. Причиной является травма колена левой ноги.

Ранее по этой же причине она пропустила Уимблдон. В основной сетке US Open-2018 Веснину заменит чешка Маркета Вондроушова.

В прошлом году Веснина на US Open добралась до третьего круга, где уступила будущей финалистке Мэдисон Киз.

В текущем рейтинге WTA Веснина занимает 59-е место.

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Источник — WTA Insider

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