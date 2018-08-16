Веснина снялась с US Open

Российская теннисистка Елена Веснина приняла решение сняться с US Open-2018. Причиной является травма колена левой ноги.

Ранее по этой же причине она пропустила Уимблдон. В основной сетке US Open-2018 Веснину заменит чешка Маркета Вондроушова.

В прошлом году Веснина на US Open добралась до третьего круга, где уступила будущей финалистке Мэдисон Киз.

В текущем рейтинге WTA Веснина занимает 59-е место.