Веснина снялась с US Open

Российская теннисистка Елена Веснина приняла решение сняться с US Open-2018. Причиной является травма колена левой ноги.
Ранее по этой же причине она пропустила Уимблдон. В основной сетке US Open-2018 Веснину заменит чешка Маркета Вондроушова.
В прошлом году Веснина на US Open добралась до третьего круга, где уступила будущей финалистке Мэдисон Киз.
В текущем рейтинге WTA Веснина занимает 59-е место.
Источник — WTA Insider
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