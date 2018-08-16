Леся ЦУРЕНКО: «Люблю выступать на американском харде»

Леся Цуренко поделилась впечатлениями от сенсационной победы над Гарбинье Мугурусой в Цинциннати:

«Как мне удалось выиграть? Я боролась, боролась и еще раз боролась. Мугуруса создавала так много проблем на приеме, хотя я обычно люблю играть на подачах соперниц.

К тому же, она еще играет и в атакующий теннис, поэтому противостоять такой сопернице очень тяжело. Так что, остается только бороться.

Определенно, эта победа поможет моей уверенности в себе и на следующие турниры, особенно на US Open. Я вообще люблю выступать на американском харде, да, я получаю удовольствие от игры здесь».