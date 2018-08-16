Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леся ЦУРЕНКО: «Люблю выступать на американском харде»

Украинка прокомментировала победу над Гарбинье Мугурусой

  • 16.08.2018 12:52
  • 266 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Леся Цуренко поделилась впечатлениями от сенсационной победы над Гарбинье Мугурусой в Цинциннати:

«Как мне удалось выиграть? Я боролась, боролась и еще раз боролась. Мугуруса создавала так много проблем на приеме, хотя я обычно люблю играть на подачах соперниц.

К тому же, она еще играет и в атакующий теннис, поэтому противостоять такой сопернице очень тяжело. Так что, остается только бороться.

Определенно, эта победа поможет моей уверенности в себе и на следующие турниры, особенно на US Open. Я вообще люблю выступать на американском харде, да, я получаю удовольствие от игры здесь».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    lenata_p
    online
      lenata_p, 16.08.2018 13:15
    -1
    Дай Боженька нашей Леси уверенности. Мастерство у нее есть, а стабильности нет. Все на нервах.
    Надо ломать традиции и после громкого выигрыша выигрывать еще увереннее.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.