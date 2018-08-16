Леся Цуренко – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 августа на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати украинская теннисистка Леся Цуренко (№45 WTA) проведет поединок третьего круга против Екатерины Макаровой из России (№49 WTA).

Поединок состоится первым запуском на стадионе №3. Начало матча – 18:00 по Киеву. Добавим, что Элина Свитолина сыграет на этом же корте поздним пятым запуском, так как поединок ее потенциальных соперниц был прерван из-за дождя (на двойном сетболе Анисимовой в первой партии).

Букмекеры больше верят в победу Макаровой: 1,85 против 2,1 на Цуренко. Теннисистки провели между собой 3 встречи, со счетом 2:1 лидирует россиянка. На харде 0:2 для Леси.

Напомним, в предыдущем раунде Цуренко сенсационно выбила победительницу турнира Гарбинье Мугурусу . Макарова неожиданно легко разобралась с набравшей неплохой ход француженкой Ализе Корне.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.