Молчанов, Манафов и Ужиловский побеждают на парных турнирах

Украинец Денис Молчанов и Игор Зеленай из Словакии получили на турнире в Корденонсе (Италии) первый номер посева. В стартовом раунде теннисисты обыграли аргентино-испанскую пару Качин/Гомес-Эррера: 7-6(8), 6-1. В четвертьфинале украинец и словак отдали всего два гейма сербско-швейцарскому дуэту Чачич/Маргароли: 6-1, 6-1.

Другой украинец Владислав Манафов в паре с поляком Шимоном Валковым на старте турнира в Мербуше (Германия) одержали непростую победу над парой Ренцо Оливо (Аргентина)/ Мартин Куэвас (Уругвай). Манафов и Валков смогли одолеть соперников со счетом 4-6, 6-4, 10-4.

В четвертьфинал Мербуша вышел еще один украинец - Владимир Ужиловский. В паре с поляком Гжегожем Панфилом он обыграл немецко-французский дуэт Рудольф Моллекер / Эллиот Бенчетрит: 6-4, 6-4.