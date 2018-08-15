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Молчанов, Манафов и Ужиловский побеждают на парных турнирах

Украинцы играют на турнирах в Италии и Германии

  • 15.08.2018 21:14
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overbetting.net. Денис Молчанов
© overbetting.net. Денис Молчанов
Украинец Денис Молчанов и Игор Зеленай из Словакии получили на турнире в Корденонсе (Италии) первый номер посева. В стартовом раунде теннисисты обыграли аргентино-испанскую пару Качин/Гомес-Эррера: 7-6(8), 6-1. В четвертьфинале украинец и словак отдали всего два гейма сербско-швейцарскому дуэту Чачич/Маргароли: 6-1, 6-1.
 
Другой украинец Владислав Манафов в паре с поляком Шимоном Валковым на старте турнира в Мербуше (Германия) одержали непростую победу над парой Ренцо Оливо (Аргентина)/ Мартин Куэвас (Уругвай). Манафов и Валков смогли одолеть соперников со счетом 4-6, 6-4, 10-4.
 
В четвертьфинал Мербуша вышел еще один украинец - Владимир Ужиловский. В паре с поляком Гжегожем Панфилом он обыграл немецко-французский дуэт Рудольф Моллекер / Эллиот Бенчетрит: 6-4, 6-4.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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