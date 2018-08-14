Роджер ФЕДЕРЕР: «Хорошо подготовился к Цинциннати»

Роджер Федерер пропустил Мастерс в Торонто ради подготовки к турниру в Цинциннати. Швейцарец заявил, что пауза пошла ему на пользу:
«Наблюдать за игрой со стороны очень тяжело. Чем старше ты становишься, тем больше должен заботиться о своем здоровье. Приятно, что я вернулся на корт.
Надеюсь, что меня ждет успешный турнир в Цинциннати. Я решил пропустить соревнования в Торонто, чтобы снизить нагрузку на организм, но при этом прошел хорошую подготовку перед крупным турниром в США».
В текущем рейтинге АТР Федерер занимает второе место.
Источник — Tennis World USA
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