Роджер ФЕДЕРЕР: «Хорошо подготовился к Цинциннати»

Роджер Федерер пропустил Мастерс в Торонто ради подготовки к турниру в Цинциннати. Швейцарец заявил, что пауза пошла ему на пользу:

«Наблюдать за игрой со стороны очень тяжело. Чем старше ты становишься, тем больше должен заботиться о своем здоровье. Приятно, что я вернулся на корт.

Надеюсь, что меня ждет успешный турнир в Цинциннати. Я решил пропустить соревнования в Торонто, чтобы снизить нагрузку на организм, но при этом прошел хорошую подготовку перед крупным турниром в США».

В текущем рейтинге АТР Федерер занимает второе место.