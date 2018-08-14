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Роджер ФЕДЕРЕР: «Хорошо подготовился к Цинциннати»

Швейцарец надеется успешно выступить на турнире в Цинциннати

  • 14.08.2018 22:59
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер пропустил Мастерс в Торонто ради подготовки к турниру в Цинциннати. Швейцарец заявил, что пауза пошла ему на пользу:

«Наблюдать за игрой со стороны очень тяжело. Чем старше ты становишься, тем больше должен заботиться о своем здоровье. Приятно, что я вернулся на корт.

Надеюсь, что меня ждет успешный турнир в Цинциннати. Я решил пропустить соревнования в Торонто, чтобы снизить нагрузку на организм, но при этом прошел хорошую подготовку перед крупным турниром в США».

В текущем рейтинге АТР Федерер занимает второе место.

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Источник — Tennis World USA

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