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ФОТО ДНЯ. Долгополов показал, как прошла операция на кисти

29-летний украинский теннисист рассказал об успешной операции на правой кисти

  • 13.08.2018 22:28
  • 777 просмотров
  • 2 комментария
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Getty images. Александр Долгополов
© Getty images. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов перенес операцию на кисти и выйдет на корт не ранее 2019 года.

«С января у меня были проблемы с кистью, которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожаления нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не ранее 2019 года,буду держать вас в курсе», - написал Долгополов.

Ранее сообщалось, что Долгополов снялся с US Open.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 13.08.2018 22:37
    +7
    Скорейшего выздоровления, Саня!!!
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 13.08.2018 22:54
    +6
    Ждем новых побед! Выздоравливай скорей!
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