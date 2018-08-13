ФОТО ДНЯ. Долгополов показал, как прошла операция на кисти

Украинский теннисист Александр Долгополов перенес операцию на кисти и выйдет на корт не ранее 2019 года.
«С января у меня были проблемы с кистью, которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожаления нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не ранее 2019 года,буду держать вас в курсе», - написал Долгополов.
Ранее сообщалось, что Долгополов снялся с US Open.
Источник — Instagram
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