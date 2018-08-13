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Стефанос ЦИЦИПАС: «Надаль стал монстром»

Молодой грек восхищается Рафаэлем Надалем

  • 13.08.2018 16:08
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Getty Images. Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас
© Getty Images. Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас

После поражения от Рафаэля Надаля в финале Мастерса в Торонто Стефанос Циципас был впечатлен игрой своего соперника:

«Я понял, сколько у меня еще работы. Насколько большая разница по-прежнему между его игрой и моей. Не хочется прозвучать грубо, но мне еще нужно рвать задницу на корте. Стать сильнее и стабильнее на задней линии. И привыкать к изнурительной физической борьбе, которая для него вообще ничто.

И у Рафы потрясающее терпение. Его невозможно продавить. Это он вцепится в тебя как бульдог и заставит на корте страдать. Это потрясающе – какого он из себя сделал игрока. Был такой обычный человек, как мы все. А стал таким вот монстром.

Он выматывал меня, вынуждал меня сдаться. И все время входил в корт и заставлял меня бегать вдоль задней линии. Я знал, что физически он готов лучше меня, а он, наверное, знал, что я был уставшим. Так что думаю, он сегодня настраивался потерпеть, заставить меня устать и страдать. И это сработало. Он нормально подавал, но в розыгрышах был просто потрясающ».

В рейтинге АТР Циципас впервые в карьере ворвался в топ-15.

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