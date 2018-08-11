Элина СВИТОЛИНА: «В Монреале совсем другие корты, чем в Торонто»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата Канады по теннису.

«Мертенс начала этот четвертьфинал довольно хорошо, она ударяла по мячу и все у нее попадало в корт. Мне нужно было принять это и двигаться дальше. Я старалась подольше задержаться в этом сете. Действительно помогло то, что я вернула свой ритм, а потом все больше и больше решалась на свои удары. Это было ключом, я думаю. Было несколько вещей, которые я действительно хотела выполнить правильно, поэтому должна была быть к себе строгой. Я старалась быть точной в том, что делала.

В Австралии Элизе показала потрясающий теннис, поэтому сегодня я тоже ожидала от нее нечто подобное. Знала, как она бьет по мячу, поэтому просто старалась быть готовой к этому. Повлияло то, что условия игры ночного матча очень отличаются от игры днем. Мяч совсем иначе ведет себя в воздухе. Иногда ты просто теряешь над ним контроль, потому что он не опускается вниз так быстро.

По поводу следующей игры против Слоан Стивенс , то я даже не помню, когда мы встречались раньше (в 2014-м году - ред.). Это было давно. Стивенс удалось вернуться после травмы и после этого она здорово играет. Это будет еще один трудный полуфинал. Сейчас я просто рада, что так сыграла сегодня. Счастлива, что прошла в еще один полуфинал на «Rogers Cup».

В чем ключ к успешному выступлению на тех же турнирах, что и год назад? Во-первых, мы еще в нескольких матчах от защиты титула. Во-вторых, в прошлом году я играла в Торонто. Здесь в Монреале совсем другие условия, другие корты. Есть очень, очень большие отличия. Сейчас я нахожусь в совершенно другой ситуации. Пока я только готовлюсь к полуфиналу. Мне нужно восстановиться, хорошо выспаться и быть готовой к тяжелой игре», – сказала Свитолина.