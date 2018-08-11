Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «В Монреале совсем другие корты, чем в Торонто»

Украинская теннисистка – о выходе в полуфинал Coupe Rogers

  • 11.08.2018 13:29
  • 558 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата Канады по теннису.
 
«Мертенс начала этот четвертьфинал довольно хорошо, она ударяла по мячу и все у нее попадало в корт. Мне нужно было принять это и двигаться дальше. Я старалась подольше задержаться в этом сете. Действительно помогло то, что я вернула свой ритм, а потом все больше и больше решалась на свои удары. Это было ключом, я думаю. Было несколько вещей, которые я действительно хотела выполнить правильно, поэтому должна была быть к себе строгой. Я старалась быть точной в том, что делала.
 
В Австралии Элизе показала потрясающий теннис, поэтому сегодня я тоже ожидала от нее нечто подобное. Знала, как она бьет по мячу, поэтому просто старалась быть готовой к этому. Повлияло то, что условия игры ночного матча очень отличаются от игры днем. Мяч совсем иначе ведет себя в воздухе. Иногда ты просто теряешь над ним контроль, потому что он не опускается вниз так быстро. 
 
По поводу следующей игры против Слоан Стивенс, то я даже не помню, когда мы встречались раньше (в 2014-м году - ред.). Это было давно. Стивенс удалось вернуться после травмы и после этого она здорово играет. Это будет еще один трудный полуфинал. Сейчас я просто рада, что так сыграла сегодня. Счастлива, что прошла в еще один полуфинал на «Rogers Cup». 
 
 
В чем ключ к успешному выступлению на тех же турнирах, что и год назад? Во-первых, мы еще в нескольких матчах от защиты титула. Во-вторых, в прошлом году я играла в Торонто. Здесь в Монреале совсем другие условия, другие корты. Есть очень, очень большие отличия. Сейчас я нахожусь в совершенно другой ситуации. Пока я только готовлюсь к полуфиналу. Мне нужно восстановиться, хорошо выспаться и быть готовой к тяжелой игре», – сказала Свитолина.
 
Напомним, в четвертьфинале украинка в двух сетах обыграла лучшую бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.