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Новак ДЖОКОВИЧ: «Циципас очень талантлив»

Чемпион Уимблдона восхищается молодым греком

  • 10.08.2018 20:27
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Сегодня ночью Новак Джокович в третьем раунде Мастерса в Торонто уступил Стефаносу Циципасу – 3:6, 7:6, 3:6. Серб считает, что у Циципаса большое будущее:

«Стефанос определенно является одним из лидеров Next Gen. В текущем сезоне он демонстрирует потрясающие результаты и добыл ряд невероятных побед. Он выглядит очень дисциплинированным.

Парень проводит несколько часов в спортзале, еще несколько на корте, и все эти старания окупаются. Он очень талантлив – если он продолжит демонстрировать подобное отношение к делу и в дальнейшем, его ждет отличное будущее.

Сегодня он играл лучше в решающие моменты. У меня были шансы вернуться в третьем сете, когда я потерял свою подачу. Мне не хватило форхенда. Но это и есть спорт. Вы не можете избежать подобных ситуаций».

В текущем рейтинге АТР Джокович занимает 10-е место.

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