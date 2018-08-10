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Роджер ФЕДЕРЕР: «Мы никогда не узнаем, кто лучший теннисист в истории»

Швейцарский теннисист не желает сравнивать спортсменов разных эпох

  • 10.08.2018 15:23
  • 868 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Один из лучших теннисистов в истории Роджер Федерер поделился своим мнением о том, кто лучший за всю историю тенниса.
 
«Лучший игрок всех времён? Для меня это праздная дискуссия, потому что мы никогда этого не узнаем. С переходом тенниса на профессиональный уровень каждый турнир «Большого шлема» приобрёл свою важность. Теперь никто не пропускает Australian Open из-за того, что туда тяжело добраться.
 
За последние 25 лет очень многое в теннисе изменилось. Новые условия заставляют спортсменов играть всё больше турниров для набора очков. Эта же система дольше держит нас в туре. Для этого мы прикладываем максимум усилий, чтобы не травмироваться. 
 
Что бы вы ни говорили, но я считаю дискуссию по поводу лучших игроков всех времён открытой», – сказал Федерер.
 
Ранее легендарный теннисист сказал, почему не считает Федерера и Надаля величайшими.
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Источник — Tennis World USA

(2 голоса)

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Комментарии
    AK_a10
    online
      AK_a10, 10.08.2018 15:37
    +2
    Роджер точно в списке лучших. Там же Агасси, Беккер, Сампрас
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