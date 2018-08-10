Роджер ФЕДЕРЕР: «Мы никогда не узнаем, кто лучший теннисист в истории»

Один из лучших теннисистов в истории Роджер Федерер поделился своим мнением о том, кто лучший за всю историю тенниса.

«Лучший игрок всех времён? Для меня это праздная дискуссия, потому что мы никогда этого не узнаем. С переходом тенниса на профессиональный уровень каждый турнир «Большого шлема» приобрёл свою важность. Теперь никто не пропускает Australian Open из-за того, что туда тяжело добраться.

За последние 25 лет очень многое в теннисе изменилось. Новые условия заставляют спортсменов играть всё больше турниров для набора очков. Эта же система дольше держит нас в туре. Для этого мы прикладываем максимум усилий, чтобы не травмироваться.

Что бы вы ни говорили, но я считаю дискуссию по поводу лучших игроков всех времён открытой», – сказал Федерер.