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Род ЛЭЙВЕР: «Надаль и Федерер – не величайшие теннисисты в истории»

Легендарный австралиец не хочет сравнивать игроков из разных эпох

  • 03.08.2018 16:45
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Getty Images. Род Лэйвер
© Getty Images. Род Лэйвер

Легенда тенниса Род Лэйвер рассказал о том, почему не может назвать Рафаэля Надаля и Роджера Федерера величайшими теннисистами всех времен:

«Роджера и Рафу нельзя назвать величайшими игроками всех времён. Безусловно, они сильнейшие в свою эпоху, но не за весь период нашего вида спорта. Невозможно сравнивать теннисистов сквозь года.

Думаю, что их «спортивная долговечность» заключается в любви обоих к соревнованиям и конкуренции. Иногда я смотрю на Федерера и ловлю себя на мысли, что восемь лет назад он не был так хорош, как сейчас. Думаю, он наслаждается каждым моментом на корте, каждым выполненным ударом.

Приятно смотреть на Федерера и Надаля, которые не хотят заканчивать карьеру исключительно из-за любви к теннису».

В текущей версии рейтинга АТР Надаль и Федерер занимают первое и второе места соответственно.

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Источник — Tennis World USA

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