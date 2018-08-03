Род ЛЭЙВЕР: «Надаль и Федерер – не величайшие теннисисты в истории»

Легенда тенниса Род Лэйвер рассказал о том, почему не может назвать Рафаэля Надаля и Роджера Федерера величайшими теннисистами всех времен:
«Роджера и Рафу нельзя назвать величайшими игроками всех времён. Безусловно, они сильнейшие в свою эпоху, но не за весь период нашего вида спорта. Невозможно сравнивать теннисистов сквозь года.
Думаю, что их «спортивная долговечность» заключается в любви обоих к соревнованиям и конкуренции. Иногда я смотрю на Федерера и ловлю себя на мысли, что восемь лет назад он не был так хорош, как сейчас. Думаю, он наслаждается каждым моментом на корте, каждым выполненным ударом.
Приятно смотреть на Федерера и Надаля, которые не хотят заканчивать карьеру исключительно из-за любви к теннису».
В текущей версии рейтинга АТР Надаль и Федерер занимают первое и второе места соответственно.
Источник — Tennis World USA
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