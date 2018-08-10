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Элина СВИТОЛИНА: «Знала, чего ожидать от Конты»

Украинка рассказала о победе над британкой в третьем круге турнира серии Премьер 5 в Монреале

  • 10.08.2018 10:51
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Канады.
 
«То, что произошло на корте в матче с Михайэлой Бузарнеску, я старалась оставить позади. Конечно, не каждый день ты с таким сталкиваешься, психологически я должна была оставаться стойкой. Это случилось. У меня не было выбора. Нужно было просто сохранять спокойствие и быть готовой к сегодняшнему матчу. 
 
Раньше с Йоханной Контой у нас были тяжелые матчи, я знала, чего от нее ожидать. Думаю, я показала теннис высокого уровня, она также играла хорошо. Во второй партии я чувствовала, что играю лучше и лучше. В концовке я пошла на риск и это принесло свои плоды. 
 
То, что мы играли на корте №9 также служит поводом для мотивации. Я говорю себе, что если выиграю, то заработаю право сыграть на более крупной площадке. В таких условиях, в которые мы были поставлены, что там нет системы видеоповторов, а я слышала, что некоторые люди жаловались на это и решения судей, я тоже стараюсь находить мотивацию. Это во многом помогало мне в прошлом. Я постараюсь продолжать в том же духе.
 
Была ли у Конты усталость из-за того, что она ранее доигрывала свой матч с Азаренко? Наоборот, я даже считала это ее преимуществом, ведь она отыграла четыре-пять геймов и была готова сразу же войти в матч, морально была больше разогрета. Это тоже послужило мотивацией для меня, в первом сете я была психологически стойкой», – сказала Свитолина.
 
В четвертьфинале украинка сразится с бельгийкой Элизе Мертенс.
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Источник — Большой теннис Украины

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