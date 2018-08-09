Элина СВИТОЛИНА: «Не думаю, что буду говорить о сексе с дочерью»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в программе «От души в душу» рассказала, откуда узнала о сексе.
– Мама тебе рассказывала, что такое секс и когда им можно заниматься?
– Нет, никогда. У нас семья очень приличная! Я имею в виду (смеется). Кошмар какой! Нет, я имела в виду, что мы о таком не разговариваем.
– Хорошо, а как ты узнала?
– Я думаю, что для этого существуют друзья.
– Ты бы со своей дочерью завела такой разговор?
– Я не думаю, что я буду об этом говорить. Хотя, смотря, какие у нас отношения будут с дочерью. Более открытые или она будет сама… на опыте (смеется).
Источник — YouTube
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