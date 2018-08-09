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Элина СВИТОЛИНА: «Не думаю, что буду говорить о сексе с дочерью»

Украинская теннисистка ответила на вопросы про секс

  • 09.08.2018 20:42
  • 900 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в программе «От души в душу» рассказала, откуда узнала о сексе.
 
 Мама тебе рассказывала, что такое секс и когда им можно заниматься?
– Нет, никогда. У нас семья очень приличная! Я имею в виду (смеется). Кошмар какой! Нет, я имела в виду, что мы о таком не разговариваем.
 
 Хорошо, а как ты узнала?
– Я думаю, что для этого существуют друзья.
 
– Ты бы со своей дочерью завела такой разговор?
– Я не думаю, что я буду об этом говорить. Хотя, смотря, какие у нас отношения будут с дочерью. Более открытые или она будет сама… на опыте (смеется).
 
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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
    ZAKARPATFAN, 09.08.2018 20:55
    +1
    Свитолина надо поучиться у Габриелы Коукаловой как давать такие интервью, та ничего не стесняеться -

    https://m.sport-express.ru/biathlon/reviews/detskiy-seks-vibrator-i-anoreks
    iya-zhest-ot-koukalovoy-1398158/
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