Элина СВИТОЛИНА: «Не думаю, что буду говорить о сексе с дочерью»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в программе «От души в душу» рассказала, откуда узнала о сексе.

– Мама тебе рассказывала, что такое секс и когда им можно заниматься?

– Нет, никогда. У нас семья очень приличная! Я имею в виду (смеется). Кошмар какой! Нет, я имела в виду, что мы о таком не разговариваем.

– Хорошо, а как ты узнала?

– Я думаю, что для этого существуют друзья.

– Ты бы со своей дочерью завела такой разговор?

– Я не думаю, что я буду об этом говорить. Хотя, смотря, какие у нас отношения будут с дочерью. Более открытые или она будет сама… на опыте (смеется).