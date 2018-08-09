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Бузарнеску планирует восстановиться к US Open

Румынская теннисистка пропустит турниры в Цинциннати и Нью-Хэйвене

  • 09.08.2018 12:21
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Getty Images. Михаэла Бузарнеску
© Getty Images. Михаэла Бузарнеску
Михай Бузарнеску, отец и тренер Михаэли Бузарнеску, рассказал о травме своей дочери, которую она получила во время матча против Элины Свитолиной на турнире в Монреале.
 
«Нам предстоит сделать МРТ, и тогда посмотрим, что там именно. Мне кажется, это растяжение второй или третьей степени, скорее даже третьей, потому что она не может ходить. Лодыжка не сильно опухла, но очень болит. Раньше у неё не было проблем с ней, только с запястьем, локтем, плечом и коленом, поэтому надеемся, что всё будет в порядке.
 
Михаэла пропустит турниры в Цинциннати и Нью-Хэйвене, но мы не будем возвращаться в Румынию. Она хочет выступить на Открытом чемпионате США, потому что каждый теннисист мечтает сыграть на турнире Большого Шлема. Она боролась за эту возможность, играла в квалификациях, но что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать», – сказал отец Бузарнеску.
 
Напомним, на прошлой неделе Михаэла выиграла турнир серии Премьер 5 в Сан-Хосе.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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